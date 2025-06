Tragedia in Costa d’Amalfi moto travolge pedone | muore 72enne

Una tragedia sconvolge la Costa d’Amalfi: un uomo di 72 anni perde la vita dopo essere stato investito da una moto sulle strisce pedonali. Un momento di dolore e sgomento che mette ancora una volta in evidenza l’importanza della sicurezza sulle nostre strade. La comunità si stringe nel cordoglio, sperando che episodi come questo possano diventare un monito per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 163 Amalfitana, nel territorio comunale di Amalfi. Un 72 enne originario di Scala è stato travolto da una moto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in località Vettica. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia in Costa d’Amalfi, moto travolge pedone: muore 72enne

