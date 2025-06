Tragedia del Monte Biaina la vittima è il mito del climbing Cristian Brenna

La comunità alpinistica piange la perdita di Cristian Brenna, un'icona del climbing italiano, tragicamente scomparso sul monte Biaina. A 54 anni, Brenna non era solo un climber di fama, ma anche un simbolo di passione e determinazione. Questo incidente riporta l'attenzione sui rischi insiti in uno sport che, pur regalando emozioni uniche, richiede rispetto e consapevolezza. La sua eredità vivrà tra le pareti che tanto amava.

È il 54enne Cristian Brenna, residente ad Arco e climber di rinomata fama, la vittima del tragico incidente di ieri, martedì 3 giugno, sul monte Biaina. Una notizia, quella della sua morte, che ha sconvolto tanto l'Alto Garda dove l'uomo era conosciuto e ben voluto quanto il mondo.

