Tragedia a Recco | uomo muore schiacciato da un' auto tamponata

Una tragica fatalità che ha sconvolto la comunità di Recco. Poco dopo le 17 in via Cavour, un incidente improvviso ha avuto conseguenze devastanti: un uomo di 66 anni ha perso la vita schiacciato dall'auto tamponata, in un episodio ancora avvolto nel mistero. La scena, drammatica e sconvolgente, ha lasciato tutti senza parole, chiedendosi come una semplice curva possa trasformarsi in tragedia. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla gestione dei momenti di emergenza.