Tragedia a Mazara del Vallo | morta una una ragazza di 16 anni in un incidente nella notte

Una notte di festa si è trasformata in tragedia a Mazara del Vallo, dove una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo scontro tra uno scooter e una Ford Fiesta ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale per i giovani. Questa triste notizia ci ricorda quanto sia cruciale educare alla responsabilità e alla prudenza, affinché simili drammi non si ripetano mai più.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento impatto nella notte tra uno scooter e una Ford Fiesta. Una tragica notizia ha scosso la comunità di Mazara del Vallo in provincia di Trapani: una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto durante la notte tra il 3 e 4 giugno, in via Santa Gemma. Coinvolti due minorenni: la vittima viaggiava su uno scooter. La giovane si trovava a bordo di uno scooter condotto da un amico, anch’egli minorenne, quando si è verificato lo scontro con una Ford Fiesta. Inutili i soccorsi per la sedicenne. Sul posto sono accorse tempestivamente due ambulanze del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Mazara del Vallo: morta una una ragazza di 16 anni in un incidente nella notte

