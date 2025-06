Traffico tra pentecoste e fine delle scuole è bollino rosso in autostrada nel weekend

Preparati a un weekend da bollino rosso! Tra il 7 e l'8 giugno, le autostrade italiane saranno sotto pressione a causa della Pentecoste e della chiusura delle scuole, con migliaia di giovani a rientrare dalle vacanze. E non dimentichiamo il concerto di Cesare Cremonini, che attirerà ancora più visitatori! Questo affollamento sulla rete stradale segna l'inizio dell'estate e l'esplosione della voglia di libertà. Pronto a partire?

Traffico da bollino rosso in autostrada nel weekend del 7 e 8 giugno, a causa della conclusione delle scuole che quest’anno coincide con la Pentecoste. Questa ricorrenza richiama sulle coste del Fvg migliaia di giovani dall’Austria. I due eventi si sommano anche al concerto di Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Traffico, tra pentecoste e fine delle scuole è bollino rosso in autostrada nel weekend

Fine della scuola, Pentecoste e Cremonini: attenzione al traffico in autostrada, sarà un week end da bollino rosso - Un fine settimana da non perdere, ma con un occhio attento al traffico! Con la chiusura delle scuole e la Pentecoste in arrivo, le strade del Friuli Venezia Giulia si preparano a un'esplosione di movimento.

Pentecoste, fine delle scuole e concerto di Cremonini: atteso weekend da bollino rosso in A4

AUTOSTRADA A4 - L'arrivo della Pentecoste e la conclusione delle scuole, quest'anno coincidenti, richiamano sulle coste friulane e venete migliaia di giovani provenienti dall'Austria.

Pentecoste, si prevede traffico sostenuto sulla rete Autovie

Nel fine settimana - caratterizzato dalla Pentecoste, festività molto sentita dai turisti austriaci - si prevede traffico sostenuto già a partire dal venerdì pomeriggio lungo le direttrici

