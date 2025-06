Traffico Roma del 04-06-2025 ore 20 | 30

Se ti trovi in viaggio a Roma il 4 giugno 2025 alle 20:30, sappi che il traffico è intenso su molte arterie principali, tra cui il raccordo tra Nomentana e La Rustica e sulla Tangenziale. Per evitare ritardi e goderti una serata senza stress, tieni d'occhio gli aggiornamenti del traffico. Restate con noi su Luceverde Roma per tutte le novità in tempo reale e pianifica al meglio il tuo percorso!

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Nomentana e La Rustica si rallenta anche sulla carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti tra via Filippo Fiorentini di raccordo in uscita da Roma intenso il traffico sulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia via Nomentana verso San Giovanni ed ancora tra via Tiburtina a via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia sono in programma lavori notturni sulla tangenziale est tra le 22 di questa sera alle 6 di domattina riduzione di carreggiata tra la galleria Fleming è l'uscita per la via Nomentana in direzione San Giovanni lavori notturni anche sulla diramazione Roma Sud tra le 21 e le 5 resterà chiuso lo svincolo di Monte Porzio Catone in entrata direzione Roma tra 20 le 5 chiuso anche lo svincolo di Torrenova in uscita per il traffico proveniente dalla Autosole maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it