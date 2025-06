Traffico Roma del 04-06-2025 ore 18 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma il 4 giugno 2025 alle 18:30, preparati a vivere un traffico intenso che coinvolge varie arterie principali. La cittĂ si prende una pausa quando si tratta di movimento, con code e trappole lungo il raccordo esterno, la Roma L'Aquila e la Tangenziale Est. Per non restare bloccato, resta sintonizzato con Luceverde Roma: ti aggiorneremo in tempo reale per affrontare al meglio ogni ingorgo.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code a tratti trapuntine da Appia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra la tangenziale est di raccordo in uscita da Roma intenso il traffico sulla Tangenziale Est con code tra Corso di Francia in via Nomentana in direzione San Giovanni ed ancora tra via Tibullo e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico iniziati ieri nuovi lavori in viale dei monfortani i lavori comportano modifiche alla viabilitĂ tra via Trionfale via dell'Acquedotto del Peschiera inevitabile la formazione di rallentamenti e code per il traffico di zona proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dei Binari tranviari in via Flaminia la linea tram 2 e pertanto sostituita integralmente da bus termine lavori previsto per il prossimo 21 giugno maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito punto.

