Traffico Roma del 04-06-2025 ore 16 | 30

Se vivi o passi da Roma, tieni d'occhio le ultime novità sulla viabilità: il 4 giugno 2025, alle 16:30, viale dei Monfortani sarà interessato da lavori che potrebbero influenzare il traffico. Roma Infomobilità ti tiene aggiornato con informazioni tempestive, mentre i lavori proseguono in attesa di cessate esigenze. Resta sintonizzato e presta attenzione alla segnaletica per muoverti senza sorprese, perché ogni dettaglio fa la differenza per una mobilità più sicura ed efficiente.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei monfortani per lavori attive fino a cessate esigenze modifiche alla viabilità tra via Trionfale via dell'Acquedotto del Peschiera prestare attenzione alla segnaletica è in pieno svolgimento in via Guicciardini la quinta edizione della giornata della sostenibilità Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione chiuso il tratto tra via Ruggero Borghi e via Carlo Botta termine vento previsto per le 17:30 proseguono i lavori notturni sulla tangenziale est tra le 22 e le 6 del mattino il transito viene su carreggiata è ridotta tra la galleria Fleming è l'uscita per la via Nomentana in direzione San Giovanni per lavori notturni sulla diramazione Roma Sud tra le 21 di questa sera alle 5 di domattina resterà chiusa la stazione di Monte Porzio Catone in entrata direzione Roma tra le 22 e le 5 è chiuso anche lo svincolo di Torrenova in uscita per il traffico proveniente dalla Autosole maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.