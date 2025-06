Traffico Roma del 04-06-2025 ore 07 | 30

Roma si sveglia con il caos del traffico, un fenomeno che sembra non fermarsi mai. La via Pontina, la Flaminia e la Salaria sono solo alcune delle arterie colpite da pesanti incolonnamenti. Questo scenario, purtroppo, è un riflesso di un trend più ampio: l’aumento quotidiano del numero di veicoli in circolazione. Ma cosa fare per migliorare la situazione? Scopri come le nuove politiche di mobilità potrebbero cambiare il volto della capitale!

Luceverde Roma o saluto dalla redazione Ben ritrovati traffico intenso sulle consolari Come di consueto in direzione della capitale code a tratti sulla via Pontina tra Pomezia e Spinaceto incolonnamenti su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti e su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale traffico intenso e coda sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est sulla stessa tangenziale auto in fila da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ed ancora code tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni e programma una cerimonia in Piazza Venezia per la deposizione di una corona d'alloro all'altare della Patria possibili difficoltà di circolazione a partire dalle 8:15 e fino alle 11 al via da questa mattina e per tre giorni consecutivi lavori in via della Scafa transito su carreggiata ridotta tra il bivio per la Roma Fiumicino e via della Scafa In entrambe le direzioni dalle 730 alle 17 trasporto ferroviario oggi per lavori straordinari alle stazioni di Roma Ostiense Monte Mario la linea fl3 Roma Cesano Viterbo tra le 10 e le 12:25 limitazioni di percorso e potranno essere sostituiti da bus per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.