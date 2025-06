Traffico in tilt a Caserta Sud | code per 5 chilometri

Traffico in tilt a Caserta Sud: code di 5 chilometri infiammano la situazione. Un fenomeno che non sorprende, considerando l’aumento dei viaggi su gomma e la ripresa del turismo. Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare l’uscita a Caserta Nord per evitare ingorghi. Questo è solo un esempio di come le infrastrutture spesso non riescano a stare al passo con la crescita della mobilità. Sei pronto a scoprire nuove strade?

Traffico in tilt nei pressi dello svincolo Caserta Sud. Lo comunica la società Autostrade. Al momento si registrano code di 5 chilometri tra il bivio A1A16 Napoli Canosa e Caserta Sud per traffico congestionato. Autostrade per l’Italia consiglia l’ingresso a Caserta Nord per i veicoli che. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Traffico in tilt a Caserta Sud: code per 5 chilometri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano - Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti sulla Strada Statale 36, con tre feriti, tra Arosio e Capriano.

Segui queste discussioni su X

Scontro in tangenziale: traffico in tilt Incidente tra auto e moto: un ferito, interviene l'elisoccorso https://siciliaweb.it/2025/06/scontro-in-tangenziale-traffico-in-tilt/… Tweet live su X

Traffico in tilt sull’A2 verso l’Italia: chiusa una corsia alla dogana di Brogeda per buche sulla carreggiata. Attesi disagi durante le festività primaverili. #traffico #A2 #dogana #bollinero #dogana Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Furgone in fiamme sull’Asse Mediano, traffico in tilt

Come scrive casertace.net: LUSCIANO – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi sull’Asse Mediano, nei pressi dell’uscita Aversa Sud, nel tratto compreso tra i comuni di Lusciano e Parete. Un furgone è stato improvvisamente ...

Traffico in tilt sull’A1: otto chilometri di coda

Scrive casertanews.it: tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere. Pomeriggio di passione per gli automobilisti in transito sull’autostrada A1 Milano-Napoli: si registrano infatti otto chilometri di coda tra gli svincoli di C ...

Treni in Ritardo fino a 210 Minuti: Traffico in Tilt a causa del Terremoto a Napoli

Si legge su msn.com: Il terremoto di magnitudo 4.4 registrato ai Campi Flegrei alle 12.07 ha causato il blocco della circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli. Ferrovie dello Stato ha sospeso i collegamenti in via preca ...