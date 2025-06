Traffico di droga per agevolare il clan dieci condanne a Scafati

Scafati torna al centro della cronaca con dieci condanne legate a un neo clan che traffica droga, un fenomeno in crescita in molte realtà italiane. Le pene, che vanno da 1 a 16 anni, mettono in luce la crescente infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale. Questo caso non è solo un episodio isolato, ma un campanello d'allarme su una battaglia che il nostro paese deve affrontare quotidianamente. Come reagirà la comunità?

"Neo clan a Scafati", dieci le condanne del Tribunale di Nocera Inferiore, emesse ieri pomeriggio, per altrettanti imputati. Le condanne vanno dagli 1 ai 16 anni di reclusione. L'accusa, a seconda dei ruoli, era di associazione finalizzata al traffico di droga. Il collegio ha contestualmente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Traffico di droga per agevolare il "clan", dieci condanne a Scafati

Droga tra Caivano, Afragola e Cardito: cinque arresti per traffico di stupefacenti - Colpo significativo contro il traffico di droga nell'area nord di Napoli. Oggi, lunedì 12 maggio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Afragola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, arrestando cinque individui residenti tra Caivano e altre località limitrofe.

16 soggetti, affiliati al mandamento di "Porta Nuova", sono stati arrestati dai @_Carabinieri_ nel corso di un'operazione antimafia a Palermo. Sono accusati di gravi reati tra cui traffico di droga, estorsione, possesso di armi da fuoco e gioco d’azzardo. L'interve Tweet live su X

La relazione della Direzione investigativa antimafia per il 2024. Dalle indagini emerge come insieme al traffico di droga e al riciclaggio, l'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici resta l'attività più redditizia per le organizzazioni criminali. Di @SimoneZazzera Tweet live su X

Emergono nuovi particolari dall’operazione della squadra mobile sul traffico di droga tra il Villaggio Santa Rosalia e Brancaccio sfociata in 22 arresti Tweet live su X

Dal traffico di droga alle estorsioni: così i clan controllano Siracusa e provincia

Da siracusanews.it: È stata pubblicata la Relazione sull’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel 2024, presentata dal Ministro dell’Interno al Parlamento e relativa all’analisi ...

Arrestato a Formia uomo legato al clan Contini: accusato di traffico di droga e metodo mafioso

latinaoggi.eu scrive: Il blitz della Polizia su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'uomo era già noto per fatti legati a un episodio di violenza la notte di Capodanno al Bajamar ...

Droga ad Avellino dal gruppo vicino al clan Contini sgominato dalla Squadra Mobile

Segnala irpinianews.it: NAPOLI- Rifornivano anche le piazze di spaccio di Avellino gli esponenti di un gruppo vicino al Clan Contini sgominato oggi da un blitz della Squadra Mobile di Napoli. Quindici le persone finite in ca ...