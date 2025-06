Traffico di cocaina in tre province siciliane | 3 condanne

Tre condanne hanno segnato un passo importante nella lotta contro il traffico di cocaina in Sicilia. L’inchiesta "Hybris", che ha smantellato un’organizzazione attiva tra Agrigento, Caltanissetta e Palermo, mette in evidenza un fenomeno preoccupante: la crescente infiltrazione della criminalità organizzata nel traffico di droga. Un richiamo urgente alla società per riflettere sulle conseguenze devastanti di questo mercato illegale. Rimanete sintonizzati per scoprire come possiamo contrastare insieme questa piaga.

Condanna confermata per tre imputati della maxi inchiesta "Hybris" che ha disarticolato un traffico di cocaina a cavallo fra le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo. I giudici della prima sezione della corte di appello di Palermo, presieduta da Mario Conte, hanno confermato il verdetto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Traffico di cocaina in tre province siciliane: 3 condanne

Scopri altri approfondimenti

Traffico di cocaina nel quartiere “Bronx”: chieste 5 condanne fino a 20 anni - Nel cuore del quartiere "bronx" di Licata, un'importante operazione della Dda di Palermo ha portato alla luce un traffico di cocaina di vasta portata.

Segui queste discussioni su X

Con Stefano Corti e Ricky Messa siamo volati in Belgio per incontrare Radja Nainggolan, il centrocampista finito sotto i riflettori per un’accusa pesantissima: traffico internazionale di cocaina #LeIene Tweet live su X

Gestivano un ingente traffico di cocaina tra Palermo e altre province della Sicilia, rifornendo in modo stabile diverse piazze di spaccio, i due gruppi criminali colpititi dalla Polizia di Stato. Nel corso dell’operazione, che ha portato a 22 arresti, sono stati sequestr Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere: arresti e sequestri in tre province

Scrive ilmessaggero.it: Sta interessando tre province, Roma, Latina e Rieti, l'ultima maxi operazione dei carabinieri forestali e dei militari della sezione polizia giudiziaria della procura della Capitale sul traffico ...

Dalla Spagna al Nordest: sgominato traffico di cocaina, tre arresti

Come scrive ilgazzettino.it: I militari stanno procedendo - tra le province di Pordenone e Treviso ... e consentito di sequestrare 2.300 grammi di cocaina (pari a 3.500 dosi per un valore di circa 270.000 euro), 250 grammi ...

Traffico internazionale di cocaina

Lo riporta cremonaoggi.it: Le accuse riguardano il reato di associazione transnazionale finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di cocaina. Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni nelle province di Brescia, ...