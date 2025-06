Tradimento replica puntata 4 giugno 2025 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 4 giugno, torna l'appuntamento imperdibile con "Tradimento" (Aldatmak), la soap che ha conquistato i cuori degli spettatori italiani. In un contesto dove le emozioni forti e i colpi di scena regnano sovrani, Kudret si troverà faccia a faccia con Oltan in una scena di tensione e vendetta. Scopri come si sviluppa questa intricata trama e rivivi l'episodio 81 della seconda stagione attraverso il video Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 4 giugno – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Kudret va all'appuntamento con Oltan, il quale lo prende a schiaffi per essersi introdotto insieme a Tolga in casa dei Dicleli per rapire Oylum e Can. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 81 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming.

