Tradimento anticipazioni 5 giugno | Tolga viene drogato per fargli dimenticare Oylum

Non perdere le anticipazioni di "Tradimento" del 5 giugno: Tolga viene drogato nel tentativo di dimenticare Oylum, e la sua caduta apre a un vortice di misteri e colpi di scena. La soap turca torna domani alle 14.10 su Canale 5, pronta a tenerti con il fiato sospeso tra intrighi, tradimenti e rivelazioni sorprendenti. Prepara il cuore, perché l’azione non si ferma mai!

Tolga è stato allontanato sia da Oylum che Guzide, e ora è a terra. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della dizi turca in onda su Canale 5. Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Tradimento. La dizi turca torna con un nuovo episodio alle 14.10, pronta come sempre a lasciare i suoi fan a bocca aperta tra colpi di scena, intrighi e ricatti. Nella puntata di giovedì 5 giugno vedremo Tolga provare a dimenticare Oylum. Ma vediamo meglio cosa succederà . Dov'eravamo rimasti Tolga ha fatto di tutto per portare Oylum con sé, persino tentare di rapirla da casa di Mualla, ma lei ha rifiutato di seguirlo.