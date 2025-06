Tracciamento nascosto di Meta | come Facebook e Instagram violavano la privacy anche in incognito

Hai mai pensato che anche in modalità incognito Facebook e Instagram potessero spiarci? Una recente scoperta shock rivela come Meta abbia utilizzato un sistema nascosto per tracciare i nostri movimenti online, collegando app e siti web senza il nostro consenso. Solo dopo le indagini, l’azienda ha sospeso questa pratica invasiva. Ma quanto siamo veramente protetti? È il momento di conoscere la verità sul tracciamento nascosto di Meta.