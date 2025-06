Totoallenatore Fàbregas dice no all’Inter?

L'Inter punta con decisione su Cesc Fàbregas come nuovo allenatore, ma le voci di un suo rifiuto si fanno insistenti. Mentre il tecnico del Como incontra i dirigenti a Londra, smentendo ogni trattativa, l'indiscrezione di Barzaghi apre uno spiraglio di speranza per i nerazzurri. La sfida è ancora aperta: riuscirà l’Inter a convincere Fàbregas ad abbracciare questa nuova avventura? Restate sintonizzati, perché il futuro del club potrebbe cambiare da un momento all