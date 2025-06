Totò Schillaci | il murale che accende il cuore di Palermo

Nel cuore di Palermo, un nuovo murale celebra la leggenda del calcio italiano: Totò Schillaci. Arte, passione e memoria si fondono in questa imponente opera di Igor Scalisi Palminteri, che cattura l’essenza di un’epoca indimenticabile delle Notti Magiche. Quindici metri di emozioni pure, pronti a ispirare nuove generazioni e mantenere vivo il suo spirito. Un tributo che trasforma il Cep in un monumento di storia e orgoglio locale.

Un’esplosione di emozioni, luce e memoria: è questo che restituisce il nuovo murale dedicato a Totò Schillaci, realizzato al Cep di Palermo dall’artista Igor Scalisi Palminteri. Quindici metri di altezza per quattordici di larghezza che immortalano il momento più iconico delle Notti Magiche di Italia ’90, quando l’attaccante palermitano correva a braccia spalancate verso la gloria. Un gesto diventato immagine collettiva di riscatto, speranza e identità. Un’opera d’arte urbana per un quartiere che rinasce. Il murale campeggia sulla facciata di un edificio dello IACP, in un quartiere storicamente fragile ma oggi al centro di un progetto di riqualificazione urbana profonda. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it