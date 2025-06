Toscana estate 2025 | turismo straniero in aumento ma a ritmo più lento

FIRENZE – La Toscana si prepara a un'estate 2025 che, pur con un incremento moderato del turismo straniero (+0,3%), riflette un cambiamento nei gusti dei viaggiatori. Mentre la pandemia ha spostato l’attenzione verso esperienze più autentiche e sostenibili, la nostra regione risponde con offerte che abbracciano cultura, natura e gastronomia. Scoprire come la bellezza toscana si adatta a queste nuove tendenze è un'opportunità da non perdere!

FIRENZE – Il turismo in Toscana si conferma in crescita anche per l’estate ormai alle porte, sebbene con un ritmo più contenuto rispetto agli anni precedenti. Le previsioni per giugno, luglio e agosto 2025 indicano un aumento complessivo dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. A sostenere questo lieve progresso è soprattutto la componente internazionale, mentre il mercato interno risente dell’impatto dell’inflazione, che frena la domanda da parte dei turisti italiani. I dati provengono da un’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze per conto di Toscana Promozione Turistica, basata su un campione di 606 imprese del settore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Toscana estate 2025: turismo straniero in aumento, ma a ritmo più lento

Approfondisci con questi articoli

Asl Toscana Nord Ovest, potenziato per l'estate l'organico infermieri e Oss: ma per Nursind si tratta di "carità, il personale è esausto" - L'Asl Toscana Nord Ovest ha potenziato il personale infermieristico e OSS per l’estate, con 130 contratti temporanei e somministrazioni.

Segui queste discussioni su X

METEO SENZA UNA PIEGA: OGGI E DOMANI IN TOSCANA prosegue l’ESTATE https://meteotoscana.it/2025/06/01/meteo-senza-una-piega-oggi-e-domani-in-toscana-prosegue-lestate/… via @meteo_toscana Tweet live su X

Inizia L’ESTATE METEOROLOGICA – ma come andrà l’inizio di giugno? – meteo Toscana https://meteotoscana.it/2025/06/01/inizia-lestate-meteorologica-ma-come-andra-linizio-di-giugno-meteo-toscana/… via @meteo_toscana Tweet live su X