Toscana Aeroporti | Sulla nuova pista abbiamo risposto a tutti Deluso dai dubbi

La Toscana si distingue ancora una volta per il coraggio e l’innovazione nel settore aeroportuale. Dopo un decennio di sfide e successi, Toscana Aeroporti ha celebrato il suo importante traguardo, rispondendo con determinazione ai dubbi e alle delusioni. La nuova pista di Firenze rappresenta non solo un passo avanti infrastrutturale, ma anche il simbolo di un impegno condiviso per un futuro più connesso. E il viaggio verso il progresso continua, con entusiasmo e ambizione.

Firenze, 4 giugno 2025 – Toscana Aeroporti, guidata da Marco Carrai, ha festeggiato i dieci anni il primo giugno. Presidente, qual è la soddisfazione più grande e quale la delusione? “Dieci anni sono un traguardo importante soprattutto per chi ci ha sempre creduto. Mettere insieme Pisa e Firenze, in battaglia dal Medioevo, sembrava un’impresa folle, invece ci siamo riusciti grazie al sostegno degli azionisti e alla lungimiranza della politica. Ecco, aver concluso questa operazione è la più grande soddisfazione di questi dieci anni, paradossalmente collegata anche alla più grande delusione. Mi riferisco al fatto che ancora qualcuno non ha capito il valore aggiunto di questo sistema aeroportuale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana Aeroporti: “Sulla nuova pista abbiamo risposto a tutti. Deluso dai dubbi”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Toscana Aeroporti +10,3% di passeggeri - Il Cda di Toscana Aeroporti ha approvato il resoconto intermedio al 31 marzo 2025, evidenziando una crescita del traffico passeggeri del 10,3% rispetto al 2024, con oltre 1,6 milioni di viaggiatori.

Segui queste discussioni su X

Bottai-Auletta, richiesta di 100mila euro di danni respinta: "Mai diffamato il vicepresidente di Toscana Aeroporti" https://ift.tt/f3zJtVK https://ift.tt/JSkQ91M Tweet live su X

Inaugurato il nuovo collegamento diretto tra Toscana e Polonia Tweet live su X

2022-02-01 TOSCANA - NUOVA PISTA, TOSCANA AEROPORTI SÌ AL CONFRONTO