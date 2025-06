toscana aeroporti festa per i 10 anni sulle note di bocelli

Un traguardo importante celebrato con stile e musica di classe: i dieci anni di Toscana Aeroporti si sono aperti con un evento indimenticabile alla Leopolda, arricchito dall’emozionante esibizione di Andrea Bocelli. Un momento di festa che ha unito persone e emozioni, sottolineando il ruolo di un sogno condiviso. E la melodia continua, perché questa storia è solo all’inizio...

Firenze, 4 giugno 2025 – Duecentocinquanta persone hanno preso parte alla Leopolda all’evento per i 10 anni della creazione di Toscana Aeroporti. Sorpresa speciale per l’esibizione di Andrea Bocelli, presentato come un amico di Toscana Aeroporti. Tra i presenti il presidente e l’ad, Marco Carrai e Roberto Naldi. Dall’Argentina anche il Ceo, Martin Eurnekian. All’evento hanno preso parte il presidente della Regione Eugenio Giani, il predecessore Enrico Rossi che per primo battezzò il progetto di fusione, i sindaci di Firenze Sara Funaro e di Pisa, Michele Conti. Naldi nel suo commosso discorso ha citato tra gli altri Vito Riggio di Enac, insieme al presidente Pierluigi Di Palma che ha raccontato il momento che portò alla concessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it