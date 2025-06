Torturano gatti in tutto il mondo e vendono i video per soddisfare perversi impulsi sessuali | l’inchiesta choc della Cnn e le morti sospette in Italia

Un'inchiesta della CNN svela un lato oscuro del web: una rete globale di torturatori di gatti, che sfruttano la crudeltà per soddisfare impulsi perversi e lucro. I video di queste atrocità si vendono online, attirando un pubblico disturbante. In Italia, casi di morti sospette tra felini sollevano interrogativi inquietanti. Mentre il mondo si mobilita contro la violenza sugli animali, è fondamentale alzare la voce e denunciare questa barbarie. Non possiamo restare in silenzio!

Torturano i gatti fino a ucciderli e postano i video online. La C NN ha scoperto una rete di sadici torturatori di felin i, principalmente diffusa in Cina, che agiscono online sia come godimento sessuale che per mero denaro. La rete tv statunitense ha condotto un’inchiesta per mesi, incontrando volenterosi infiltrati (poi ricorsi a cure psicologiche) e rintracciando un sistema ramificato di creazione di video dove si torturano e mutilano gatti poi li si piazzano in rete facendo girare quantità di denaro elevatissime. “Questi gruppi non si limitano a maltrattare gli animali: cercano di massimizzare il dolore e la sofferenza per motivi di lucro e, ancor più disturbante, per soddisfare perversi impulsi sessuali ”, ha raccontato uno degli infiltrati nei gruppi web agli inviati della C NN. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it