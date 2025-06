Tortellata aspettando san giovanni a Felegara

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Felegara! Sabato 21/06, il circolo Anspi parrocciale S.Agnese ti invita alla tradizionale tortellata per aspettare San Giovanni, con musica coinvolgente e un’atmosfera conviviale. Dopo cena, i drinks continueranno a scaldare il cuore e il ritmo della festa. Non mancare: sarà l’occasione perfetta per goderti buon cibo, musica e compagnia in un evento che scalderà anche le tue emozioni!