Torrentismo ai Brent de l' Art

Scopri il torrentismo ai Brent de l'Art, un'esperienza unica nel cuore della natura! Il 7 e 8 giugno, insieme a Enrico Tirindelli, potrai affrontare rapide e torrenti in un contesto mozzafiato. Questa attività sta crescendo in popolarità grazie all'amore per l'outdoor e il desiderio di avventure autentiche. Non perdere l’occasione: iscriviti entro 48 ore e preparati a vivere emozioni indimenticabili!