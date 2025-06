Torre Astura apertura 2025 | quando è aperta la bellissima spiaggia a sud di Roma?

Scopri Torre Astura, il tesoro nascosto della costa laziale! Con la sua apertura prevista nel 2025, questa spiaggia promete di diventare un punto di riferimento per chi cerca relax e bellezza a pochi passi da Roma. In un momento in cui il turismo sostenibile è in crescita, Torre Astura si prepara a offrire un'esperienza unica immersa nella natura. Non perdere l’occasione di scoprire questo angolo di paradiso!

Per godersi un po’ di mare in questa estate non c’è bisogno di spingersi troppo lontano da Roma. Fra le tante spiagge del litorale laziale ce n’è una che brilla come un piccolo gioiello: è Torre Astura, nel territorio della città di Nettuno, a circa dieci km a sud-est dal centro abitato. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Luogo di villeggiatura ai tempi di Cicerone, questa località balneare deve il suo nome alla foce del fiume Astura, che scorre nei pressi dell’Agro Pontino, e alla caratteristica torre costruita su un’isoletta artificiale non molto distante dalla riva e collegata ad essa da un ponte di mattoni. 🔗 Leggi su Funweek.it

