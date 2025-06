Toronto 2025 si aprirà con John Candy | I Like Me il documentario prodotto da Ryan Reynolds

Preparati a vivere un’emozionante anteprima: Toronto 2025 si aprirà con il coinvolgente documentario “John Candy: I Like Me”. Diretto da Colin Hanks e prodotto da Ryan Reynolds, questo film celebrerà il leggendario attore canadese e il suo impatto nel mondo dello spettacolo. Un inizio spettacolare per la 50esima edizione del festival, che promette di essere indimenticabile. E la magia del cinema sta per cominciare!

Sarà il documentario John Candy: I Like Me, diretto da Colin Hanks e prodotto da Ryan Reynolds, ad aprire la 50esima edizione del Toronto Film Festival. L'edizione 2025 del Toronto Film Festival, che festeggerà il suo cinquantesimo anniversario, prenderà il via il 4 settembre con il documentario John Candy: I Like Me, diretto da Colin Hanks e prodotto da Ryan Reynolds. Il progetto celebrerà quindi l'attore e comico canadese e il titolo fa riferimento a una famosa battuta del film Un biglietto in due, scritto e diretto da John Hughes. L'annuncio di Ryan Reynolds Colin Hanks ha un legame personale con John Candy: suo padre Tom ha infatti recitato insieme alla star del cinema in occasione di Splash, una sirena a Manhattan, arrivato nei cinema nel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it