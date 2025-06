Torniamo a sentire | Francesco Pannofino presta la voce alla nuova campagna UNHCR

Francesco Pannofino torna a farci emozionare con la sua voce nella nuova campagna UNHCR "Torniamo a sentire". In un momento in cui l'umanità è più chiamata che mai a unirsi, questa iniziativa ci invita a riflettere sulla crisi dei rifugiati e sull'importanza del nostro supporto. Ogni piccolo gesto può fare la differenza: unisciti a noi per garantire cibo, acqua e assistenza medica a chi ne ha bisogno. L'umanità conta su di noi!

Roma, 4 giu. (askanews) - Questo è lo spot dell'UNHCR per la nuova campagna "Torniamo a sentire", a cui ha prestato la voce Francesco Pannofino. La campagna vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e invitare a sostenere l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati impegnato a raccogliere fondi urgenti per garantire cibo, acqua e assistenza medica a milioni di rifugiati e sfollati in Paesi come Sudan, Sud Sudan, Ciad ed Etiopia, duramente colpiti da una serie di tagli ai finanziamenti umanitari che vanno dal dipartimento USAID smantellato dall'amministrazione Trump a decurtazioni di aiuti di altre fonti che interessano anche molte altre agenzie delle Nazioni Unite, ONG internazionali, attori locali e persino paesi ospitanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Torniamo a sentire": Francesco Pannofino presta la voce alla nuova campagna UNHCR

Milioni di rifugiati stanno affrontando fame e malnutrizione estrema. I tagli agli aiuti stanno togliendo loro anche il necessario per sopravvivere. Non restare in silenzio: sostieni la campagna @UNHCRItalia #TorniamoASentire Dona ora https://sostieniunhcr.it/ Tweet live su X

