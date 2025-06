Torneo dei rioni di Cerreto Guidi Le semifinali

Il Torneo dei Rioni di Cerreto Guidi entra nel vivo con le semifinali: Porta Fiorentina e Stabbia Chiesa si contendono il sogno del titolo. Ma non è solo calcio! Questo torneo celebra la rivalità storica tra rioni, unendo la comunità in un evento che spinge tutti a sostenere i propri colori. Non perdere le emozioni delle gare odierne e scopri quale rione avrà la meglio. La tradizione vive attraverso lo sport!

Porta Fiorentina e Stabbia Chiesa sono le prime due semifinaliste del primo torneo di calcio a 7 dei Rioni di Cerreto Guidi. Le altre due usciranno dai play-off odierni (una gara alle 20.45 e l’altra alle 22) in programma al campo sportivo Lensi di Lazzeretto: Porta al Palagio-Stabbia Ponte di Massino e BassaGavenaPieve-Lazzeretto. Porta Fiorentina ha prevalso nel girone A con 7 punti grazie ai successi su BassaGavenaPieve (2-0) e Porta Caracosta (2-1) e al 2-2 con Stabbia Ponte di Massino. Quest’ultimo ha chiuso al terzo posto a causa del 4-1 incassato da BassaGavenaPieve, secondo a quota 6, nel decisivo scontro diretto della terza giornata della prima fase. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo dei rioni di Cerreto Guidi. Le semifinali

Scopri altri approfondimenti

Tutto pronto per il Torneo dei Rioni - Tutto è pronto per l'attesissimo Torneo dei Rioni a Cerreto Guidi! Non si tratta solo di sport, ma di un'importante occasione di condivisione e socialità tra i partecipanti.

Segui queste discussioni su X

Pierluigi Pardo (@PIERPARDO) Tweet live su X

Marketiello (@manganiellomark) Tweet live su X

se uomo ama donna più di birra gelata davanti a tv con finale champions' forse vero amore, ma non vero uomo @Zziagenio78 Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Torneo dei rioni di Cerreto Guidi. Le semifinali

Come scrive sport.quotidiano.net: Porta Fiorentina e Stabbia Chiesa sono le prime due semifinaliste del primo torneo di calcio a 7 dei Rioni di Cerreto Guidi. Le altre due usciranno dai play-off odierni (una gara alle 20.45 e l’altra ...

I rioni di Cerreto Guidi si sfidano, ma stavolta a calcio

Si legge su gonews.it: andrà la Coppa Comune di Cerreto Guidi che sarà conservata dal rione vincitore per un anno per poi essere rimessa in gioco nell’edizione successiva. Al torneo, con partite serali a partire ...

Tutto pronto per il Torneo dei Rioni

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...