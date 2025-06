Tornano le cene al tramonto nell’orto di Villa Cimbrone a Ravello – Costa d’Amalfi

Immergiti in un’esperienza unica dove il gusto si sposa con la bellezza mozzafiato della Costiera Amalfitana. Le cene al tramonto nell’orto di Villa Cimbrone a Ravello sono l’occasione perfetta per vivere un momento di pura magia, tra piatti sostenibili, biodiversità e panorami indimenticabili. Prenota ora e lasciati conquistare da un viaggio sensoriale che rivede il concetto di convivialità e rispetto per la natura.

Verde, sostenibile e biodiversità sono i termini più serviti alla tavola de Il Flauto di Pan, il ristorante guidato da Lorenzo Montoro e incastonato sulla punta estrema del promontorio di Ravello che da secoli ospita Villa Cimbrone, un tempo dimora privata e da cinquant’anni albergo di fascino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tornano le cene al tramonto nell’orto di Villa Cimbrone a Ravello – Costa d’Amalfi

