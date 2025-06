Tornano i cani bagnini sulla spiaggia di Voltri | 7 vite salvate dal 2022 a oggi

Torna sulla spiaggia di Voltri il tradizionale appuntamento con i cani bagnini della Sics, protagonisti di 7 vite salvate dal 2022 a oggi. Ancora una volta, questi eroi a quattro zampe e i loro pet mate saranno alla Spiaggia dei Bambini per garantire sicurezza e tranquillità , dimostrando che il coraggio e la dedizione non hanno età . La loro presenza è un richiamo alla bellezza di un’estate vissuta in tutta sicurezza.

Torna un tradizionale appuntamento sulla spiaggia di Voltri, quello con le unitĂ cinofile della Sics, la Scuola italiana cani salvataggio. Ancora una volta dunque gli ormai famosi "cani bagnini" con i loro pet mate saranno sulla Spiaggia dei Bambini, per il quattordicesimo anno, per vigilare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tornano i "cani bagnini" sulla spiaggia di Voltri: 7 vite salvate dal 2022 a oggi

Segui queste discussioni su X

https://enpa.org/torna-la-giornata-dei-rifugi-aperti-giochi-animali-e-libri-da-adottare-al-parco-canile-di-monza/… - Torna la Giornata dei Rifugi Aperti: giochi, animali e libri “da adottare” al Parco Canile di Monza in via di San Damiano Tweet live su X

Il 25 maggio 2025 torna #StraBologna L’evento è adatto a: runner, podisti, famiglie anche con passeggini, bambini, disabili, anziani, cani al guinzaglio... insomma è proprio per tutt*! info: https://tinyurl.com/yny7fmxd @comunebologna @turismoER Tweet live su X