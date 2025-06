Torna Una Voce per Monreale casting il 7 giugno

Preparati a far risplendere la tua voce! Il 7 giugno, Monreale torna a ospitare “Una Voce per Monreale”, il concorso canoro che mette in luce i talenti locali e non solo. Organizzato con passione dall’Avis di Monreale e dalla Sicily Music Academy, questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per chi sogna di emergere nel mondo della musica. Sei pronto a salire sul palco? La tua opportunità ti aspetta!

Monreale – L’atteso concorso canoro “Una Voce per Monreale” è pronto a infiammare nuovamente la scena musicale locale. Organizzato con passione dall’Avis di Monreale e dalla Sicily Music Academy, l’evento offre un’opportunità unica per aspiranti cantanti di ogni età e provenienza. I casting per l’edizione 2025 si terranno sabato 7 giugno alle ore 16 presso . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Torna “Una Voce per Monreale”, casting il 7 giugno

Leggi anche questi approfondimenti

Celebration Summer Party, risate e beneficenza: torna “A Voce d”e creature” di Don Luigi Merola - Dopo il grande successo della prima edizione, torna il “Celebration Summer Party” a Voce de Creature di Don Luigi Merola.

Segui queste discussioni su X

Torna Re Nudo per dare voce alle nuove leve dell’underground https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/04/news/torna_re_nudo_voce_nuove_leve_underground-424646208/?ref=twhl… Tweet live su X

LA VOCE DELLA SERA - Torna il consueto riepilogo di giornata! #ASRoma #Vocegiallorossa https://vocegiallorossa.it/primo-piano/il-milan-pensa-a-svilar-per-il-dopo-maignan-il-boca-junior-non-molla-paredes-ricci-la-roma-ha-un-valore-importantissimo-per Tweet live su X