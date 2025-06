Torna Muschio Fest ad Arezzo | il festival antispecista per un mondo più equo

Preparati a vivere un'esperienza unica al Muschio Fest di Arezzo, il 14 e 15 giugno 2025! Questo festival antispecista non è solo un evento, ma un movimento verso un futuro più equo tra tutte le specie. Con dibattiti stimolanti e attività coinvolgenti, avrai l'opportunità di esplorare temi sempre più attuali come il rispetto per gli animali e l'ambiente. Non perdere l'occasione di essere parte del cambiamento!

Il 14 e 15 giugno 2025 Arezzo ospiterà la seconda edizione di Muschio Fest, il festival dedicato all' antispecismo e alla promozione dell'uguaglianza tra tutte le specie animali. Dopo il positivo riscontro della scorsa edizione, l'evento torna con due giornate ricche di dibattiti, proiezioni, momenti di confronto e attività interattive pensate per riflettere criticamente sul rapporto tra esseri umani e animali non umani. Muschio Fest nasce dalla volontà di volontari e attivisti di creare uno spazio di informazione, dialogo e sensibilizzazione. Esperti del settore, attivisti antispecisti, registi e artisti si alterneranno nel corso del weekend per affrontare tematiche cruciali come i diritti animali, le ingiustizie sistemiche, le alternative etiche e sostenibili alla discriminazione interspecifica.

