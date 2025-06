Torna MercatiNoale con 130 banchi e percorso gastronomico

Scopri il fascino vintage di MercatiNoale! Domenica 8 giugno, il centro storico si trasformerà in un vero bazar dell’antiquariato con 130 banchi ricchi di tesori e un percorso gastronomico che delizierà il palato. Un’occasione imperdibile per immergersi in atmosfere nostalgiche e gustare le specialità locali. Non perdere l'opportunità di scoprire oggetti unici e vivere una giornata all'insegna della tradizione e del buon cibo!

Domenica 8 giugno torna MercatiNoale, il grande mercatino dell’antiquariato che, ogni seconda domenica del mese, anima il cuore del centro storico di Noale con oggetti unici e atmosfere d’altri tempi. Un appuntamento fisso organizzato da Confcommercio del Miranese che, di edizione in edizione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Torna MercatiNoale con 130 banchi e percorso gastronomico

