Torna la Chianina Ciclostorica | 3 giorni di eventi

La Chianina Ciclostorica è più di una semplice manifestazione sportiva: è un viaggio tra storia, cultura e gastronomia che celebra le tradizioni italiane. Quest'anno, da venerdì 6 a domenica 8 giugno, Marciano della Chiana si trasformerà in un palcoscenico di convivialità, accogliendo ciclisti e amanti del buon cibo. Non perdere l’occasione di scoprire bellezze e sapori unici, mentre pedali tra le meraviglie della Toscana!

Ciclismo, cultura, sapori e convivialità con La Chianina Ciclostorica. L’undicesima edizione dell’evento, in programma a Marciano della Chiana da venerdì 6 a domenica 8 giugno, tornerà a rinnovare una grande festa dedicata al ciclismo storico con centinaia di appassionati da tutta la penisola che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Torna la Chianina Ciclostorica: 3 giorni di eventi

