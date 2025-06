Torna il trofeo Italo Nicoletti Riccione capitale del nuoto | attesi 1 800 atleti

Riccione si prepara a trasformarsi nella capitale del nuoto con il ritorno del Trofeo Internazionale Italo Nicoletti, un evento che richiama l'attenzione di ben 1.800 atleti! Venerdì 6 giugno, la piscina dello Stadio del Nuoto sarà il palcoscenico per talenti emergenti e campioni affermati. Quest'edizione celebra non solo la tradizione sportiva, ma anche l'energia di una comunità che punta a far crescere i giovani nuotatori. Non perderti questo spettacolo!

È tutto pronto in vista dello storico Trofeo Internazionale Italo Nicoletti, venerdì 6 giugno, allo Stadio del Nuoto di Riccione. La 28esima edizione è stata presentata presso il bar della piscina Aqua Blu, alla presenza del presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti, l’assessore allo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Torna il trofeo Italo Nicoletti, Riccione capitale del nuoto: attesi 1.800 atleti

