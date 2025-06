Torna il Pastry contest San Gennà… Un Dolce per San Gennaro | al via le selezioni

Torna il Pastry Contest "San Gennà… Un Dolce per San Gennaro" e con esso la celebrazione della tradizione dolciaria napoletana! L'ottava edizione, in programma il 9 settembre, promette di stupire con creazioni uniche. Questo concorso non è solo un tributo al santo patrono, ma anche un'occasione per riscoprire la cultura gastronomica della Campania, sempre più al centro del panorama culinario internazionale. La dolcezza è in arrivo, siete pronti a sc

Iniziano le selezioni per l’ottava edizione del Pastry contest targato Mulino Caputo: "San Gennà. Un Dolce per San Gennaro". L’evento si svolgerà a Napoli, martedì 9 settembre, presso il Roof Garden Angiò, all'undicesimo piano del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. Le richieste di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Torna il Pastry contest "San Gennà… Un Dolce per San Gennaro": al via le selezioni

Segui queste discussioni su X

La specialità http://De.Co. del Comune di Alassio sorbetto di Begonia protagonista al Riviera International Film Festival Il sorbetto Begonia di Alassio torna a far parlare di sé e a portare alto il nome della città in contesti prestig… https://instagr.am/p/DJmB Tweet live su X

Un dessert che fa tornare bambini con la sua crosticina di zucchero, questa volta in una variante ancora più golosa alle fragole Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Torna il contest 'Un dolce per San Gennaro'

Scrive ansa.it: nel corso delle quattro edizioni di "San Gennà…Un Dolce per San Gennaro", il contest di pasticceria creato da Molino Caputo. Molte di queste creazioni sono diventate proposte fisse della ...

Un dolce per San Gennaro, Angelo Mattia Tramontano vince il pastry contest con «È sango e nun è acqua»

Segnala ilmattino.it: con “È sango e nun è acqua” è il vincitore della terza edizione del pastry contest “San Genna’...Un dolce per San Gennaro” promosso da Mulino Caputo. Ha usato una stampante 3D per ...

"San Gennà...Un Dolce per San Gennaro", al via le candidature per la sesta edizione del Pastry contest

Lo riporta napoli.repubblica.it: È in programma a Napoli il Pastry contest più atteso dell'anno; si tratta di "San Gennà...Un Dolce per San Gennaro", il concorso targato Mulino Caputo. "San Gennà...Un Dolce per San Gennaro ...