Torna il Gran Premio delle auto a pedali | appuntamento al parco Novi Sad

Il Gran Premio delle auto a pedali torna al Parco Novi Sad di Modena il 7 e 8 giugno, in un evento che celebra non solo la passione per le corse, ma anche il divertimento per tutta la famiglia. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro dell’attenzione, queste corse rappresentano un modo originale per avvicinare i più piccoli al mondo della mobilità eco-friendly. Un’occasione imperdibile, dove ogni pedalata conta!

Il Gran Premio con auto a pedali torna a far tappa al Parco Novi Sad di Modena il 7 e 8 giugno, in collaborazione con la manifestazione “Togo” patrocinata dal Comune di Modena e che prevede tantissime e divertenti iniziative e durante il fine settimana del Motor Valley Fest. I partecipanti, dai 3. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Torna il Gran Premio delle auto a pedali: appuntamento al parco Novi Sad

