Torna FontanetoArteSapori | 4 week end di eventi dedicati ai sapori tipici e non solo

Riscopri i sapori autentici dell'estate con FontanetoArteSapori! Dal 6 al 28 giugno, il cuore del paese si anima di eventi enogastronomici, arte e tradizioni culinarie. Un’occasione imperdibile per deliziare il palato e vivere momenti di convivialità . In un'epoca in cui il cibo è sempre più protagonista, questa manifestazione celebra l’importanza delle radici culturali attraverso il gusto. Non perdere l'appuntamento con il piacere!