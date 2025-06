Torna a San Giovanni la Staffetta sotto le stelle

Domani, il centro storico di San Giovanni Valdarno si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con la diciottesima edizione della “Staffetta sotto le Stelle”. Un evento che celebra non solo lo sport ma anche la comunità, promuovendo un legame sempre più forte tra benessere e socialità. In un'epoca in cui il movimento è essenziale per la salute mentale e fisica, partecipare a questa gara rappresenta un gesto di vitalità e condivisione. Non perdere l’occasione di vivere una notte memor

Arezzo, 04 giugno 2025 – Domani le strade del centro storico di San Giovanni Valdarno torneranno a riempirsi di energia, fatica e passione con la diciottesima edizione della “Staffetta sotto le Stelle”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano organizzato dall'Atletica Sangiovannese. La gara, organizzata come sempre con cura dalla locale associazione sportiva, è considerata un vero e proprio fiore all'occhiello per gli amanti della corsa su strada e si distingue per la velocità del percorso e l'unicità della sua ambientazione. Il tracciato si snoda infatti nel cuore del trecentesco impianto urbanistico della città, progettato dall'illustre architetto Arnolfo di Cambio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torna a San Giovanni la “Staffetta sotto le stelle”

