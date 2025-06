Torino Cairo rompe gli indugi | accordo e firma

Torino Cairo rompe gli indugi e firma un colpo di mercato che scuote la Serie A. Mentre le grandi si contendono il palcoscenico, il club granata si prepara a riscrivere le proprie ambizioni con un acquisto di peso. Un passo deciso che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era: sarà questa mossa a rendere Torino protagonista anche nel rush finale della stagione?

Il Torino chiude a sorpresa uno dei primissimi colpi del calciomercato estivo in Serie A: Cairo scatta e porta a casa una firma di prestigio. Basterà a rilanciare le ambizioni del club granata? Mentre tutti parlano del futuro dell'Inter, del Milan, della Juventus e della Roma, c'è anche un altro club molto amato in Italia che attende novità sulla prossima stagione. Si tratta del Torino, che a dispetto dei risultati ben poco entusiasmanti delle ultime annate continua ad avere un pubblico estremamente appassionato e ambizioso. L'ultimo campionato è stato ancora amaro per il club granata, che ancora una volta si trova a dover ricostruire.