Tonino Noviello è stato trovato sano e salvo | un vero miracolo

Una notizia che riempie di sollievo e speranza: Tonino Noviello, scomparso da Monteforte Irpino, è stato ritrovato sano e salvo dopo ore di angoscia. La sua storia ci ricorda quanto sia prezioso il valore della vita e l'importanza della solidarietà. La sua presenza rassicura la comunità e conferma che, anche nei momenti più difficili, la speranza può prevalere. Un vero miracolo che ci insegna a non perdere mai la fiducia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è temuto il peggio per diverse ore ma alla fine è arrivata la lieta notizia: Antonio Noviello, l’87enne scomparso dalle campagne di Monteforte Irpino da ieri mattina è stato ritorvato poco fa sano e salvo. L’uomo è stato ritrovato alle pendici della montagna, visibilmente scosso ma in buone condizioni di salute, un vero miracolo considerata l’età. Immediato il sollievo della famiglia e di tutta la macchina dei soccorsi, che ha lavorato senza sosta per ore con squadre di volontari, protezione civile, carabinieri e unità cinofile. Un lieto fine che ha commosso l’intera comunità locale, rimasta col fiato sospeso per tutta la giornata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tonino Noviello è stato trovato sano e salvo: un vero miracolo

