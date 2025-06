Tommaso Zamperoni si toglie la vita a 20 anni | era preoccupato per la bocciatura a scuola e ancora sconvolto per la morte del fratello mancato un anno fa

La tragica scomparsa di Tommaso Zamperoni, a soli 20 anni, riaccende i riflettori su un tema sempre più attuale: il benessere psicologico dei giovani. La pressione scolastica e il dolore per una perdita possono trasformarsi in un peso insostenibile. È fondamentale promuovere spazi di ascolto e supporto, affinché nessun giovane si senta solo nella propria battaglia. La vita è preziosa e merita di essere vissuta, anche nei momenti più bui.

ASOLO - Forse la preoccupazione per la scuola, il cuore ancora gonfio di dolore per la perdita del fratello più grande, morto meno di un anno fa per un?improvviso malore a soli 21. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it