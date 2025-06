Tommaso non ha retto al dolore | una famiglia distrutta E solo pochi mesi fa il fratello… un’altra tragedia atroce

La tragedia di Tommaso Zamperoni segna un altro capitolo di un dolore che si fa sempre più pesante. A soli 20 anni, il giovane ha ceduto a un abisso di sofferenza dopo la morte del fratello. Questo evento ci invita a riflettere sull'importanza del supporto emotivo per i ragazzi e sull'emergenza della salute mentale. Quante altre vite hanno bisogno di essere ascoltate prima che sia troppo tardi? Ricordiamo che non siamo soli nella lotta contro il dolore.

Era preoccupato per la scuola e si portava dentro un dolore ancora troppo forte, quello del fratello più grande venuto a mancare da poco per un malore improvviso. Tommaso Zamperoni, studente 20enne di Asolo, in provincia di Treviso, ha compiuto un gesto disperato: non ha lasciato alcun biglietto per spiegare, il suo corpo è stato trovato a poche centinaia di metri dall'abitazione in cui abitava con i genitori. È stato suo padre, uscito a cercarlo in bici, a vedere per primo il corpo. Un gesto che ha gettato nella disperazione papà Roberto, mamma Lucia e la sorella, che solo 9 mesi fa erano stati colpiti da un altro grave lutto.