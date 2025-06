Tommaso Foti in Capitanata | focus a Troia sui Comuni e il Pnrr Coesione

Venerdì 6 giugno, Troia si prepara ad accogliere un evento imperdibile: "Campanili nazionali: Comuni, Pnrr Coesione". Un'opportunità unica per approfondire come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stia plasmando il futuro dei nostri comuni. Con Tommaso Foti e il Ministro in prima linea, si discuterà di come le risorse possano trasformare le realtà locali. Un momento di confronto cruciale per il rilancio delle comunità! Non perdere l'occasione di essere parte

Si intitola '“Campanili nazionali: Comuni, Pnrr Coesione' il prossimo evento, in programma il prossimo venerdì 6 giugno a Troia, per il format #Confronti, ideato dal deputato Giandonato La Salandra, con il supporto del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia Camera. Protagonista sarà il Ministro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Tommaso Foti in Capitanata: focus a Troia sui Comuni e il Pnrr Coesione

Tommaso Foti azzera la grillina: "Avvinazzati?" - Tommaso Foti critica aspramente l'uso del termine "avvinazzati" nei confronti di chi proponeva la riformulazione del Pnrr.

???????? Italia e Svezia unite da una collaborazione concreta e orientata al futuro. Proficuo incontro con @Rosencrantz_J, Ministra svedese per l’UE. Espressa una visione comune su immigrazione clandestina, competitività dell’imprese europee, supporto all’U Tweet live su X

Sinistra sotto choc: anche i suoi elettori approvano le misure del Governo Meloni su immigrazione clandestina e sicurezza. La realtà non si può ignorare, avanti così ???? Tweet live su X

Con il Governo Meloni lo Stato c’è: sicurezza e rispetto delle leggi, per la libertà di tutti. Per questo siamo fianco di chi, ogni giorno, lavora per contrastare l’illegalità e la criminalità, anche giovanile. Tweet live su X

