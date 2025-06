Tlon | L' intelligenza artificiale usata bene ci lascia più competenti Altrimenti è lobotimizzazione di massa

L'intelligenza artificiale può essere un potente alleato nell'educazione, ma attenzione: senza un uso consapevole rischiamo la lobotimizzazione di massa! La vera sfida è trasformare questa tecnologia in uno strumento che amplifica le nostre competenze, non che le sostituisce. In un'epoca in cui il pensiero critico è fondamentale, imparare a usare l'IA per esplorare e approfondire diventa cruciale. Siamo pronti a raccogliere questa sfida?

La sfida dell'IA in campo educativo è questa: evitare che sostituisca il pensiero, e imparare (e quindi insegnare) a usarla per approfondire realmente i temi.

