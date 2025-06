tiro con l arco pochi lampi azzurri nel ranking round sperimentale di coppa del mondo ad antalya

Ad Antalya, il sipario sulla terza tappa della Coppa del Mondo 2025 si è alzato con emozioni e novità. Il ranking round sperimentale ha portato poche ma intense luci azzurre, segnando un nuovo capitolo per il tiro con l’arco internazionale. Con un formato innovativo che riduce le frecce e mette in evidenza la precisione sul centro, questa giornata promette un ritmo più serrato e sfide più avvincenti. È solo l’inizio di una stagione ricca di sorprese...

Si è conclusa ufficialmente ad Antalya (in Turchia) la giornata d’apertura della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, in cui è stato provato per la prima volta il nuovo format sperimentale che prevede sia per il ricurvo che per il compound un ranking round da 60 frecce (e non da 72) e la X (il centro del bersaglio) che vale 11 punti e non più 10. Una vera rivoluzione, che andrà valutata almeno dopo le fasi a eliminazione diretta per avere un quadro più completo. Risultati altalenanti per l’Italia, in attesa di fare davvero sul serio a partire da domani con le eliminatorie a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it