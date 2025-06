Tirano il torrente Poschiavino fa paura Il comitato | I fondi ci sono usateli

Il torrente Poschiavino desta preoccupazione a Tirano: il Comitato locale lancia un appello urgente per la sicurezza degli argini. Con fondi disponibili, la comunità si interroga su come mai non siano stati utilizzati. Questo è solo un esempio della crescente attenzione alla salvaguardia ambientale e alla gestione delle risorse idriche nel nostro Paese. La domanda è: quanto è disposta a investire la politica per preservare il nostro territorio?

Tirano (Sondrio) – Il Comitato Poschiavino chiede risposte concrete al Comune e si interroga sulla mancata richiesta di fondi Aqst per m ettere in sicurezza gli argini e la zona. Questa la richiesta del comitato tiranese, composto dai cittadini che abitano nelle aree adiacenti il torrente. “Da tempo chiediamo un programma completo per la messa in sicurezza del torrente – dicono dal comitato –. Anche nell’ultimo incontro ufficiale, avuto con l’attuale amministrazione comunale, non abbiamo avuto risposte esaustive né dettagliate. Registriamo che la nuova amministrazione sta lavorando alacremente in sinergia con gli enti preposti ma riteniamo che sia importante attuare, implementandole e migliorandole, tutte quelle iniziative condivise che la vecchia amministrazione aveva avviato coordinandosi con il vicino comune di Villa di Tirano e gli altri enti preposti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tirano, il torrente Poschiavino fa paura. Il comitato: “I fondi ci sono, usateli”

