Tim WiFi casa con attivazione gratis da 2490€

Scopri la rivoluzione della connettività domestica con TIM WiFi Casa! A soli 24,90€ al mese, attivazione gratuita e un mondo di navigazione illimitata ti aspetta. Ideale per chi ha già una SIM TIM, questo servizio si inserisce perfettamente nella crescente domanda di smart working e intrattenimento in streaming. E non dimenticare: con TIMVISION puoi trasformare il tuo salotto in un cinema! Non perdere l'occasione di restare connesso, ovunque tu sia.

Tim WiFi Casa ha un costo mensile da 24,90€ ed hai l’attivazione gratuita sul sito dell’operatore, la fibra dell’operatore blu conviene di più se già hai una SIM sul cellulare. La tariffa per la fibra ottica Tim prevede tutto senza limiti, chiamate e navigazione e, se vuoi, puoi anche richeidere TIMVISION per lo sremaing multimediale. Offerte Tim fibra Offerta Tim fino a 300 GB 200 SMS e minuti illimitati se passi da iliad e virtuali. Attiva gratis Tim WiFi Casa. Attiva gratis Tim WiFi Casa, la soluzione ideale per chi cerca una connessione fino a 2,5 Gbps per navigare, lavorare e divertirti online senza interruzioni e con attivazione gratis se passi online sul sito dell’operatore blu. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Tim WiFi casa con attivazione gratis da 24,90€

Scopri altri approfondimenti

Sconto di 100€ con Tim WiFi Casa e per i clienti mobile lo sconto è maggiore - Scopri l’offerta di TIM: 100€ di sconto attivando TIM WiFi Casa, ideale per chi ha già una SIM TIM. Per i clienti mobile, lo sconto si aumenta.

Segui queste discussioni su X

Cos'è la Felicità? ? I Casa Abis sono gli ospiti de Il Caffettino per 2 di questa settimana! #casaabis #videodivertenti #comici #social #ilcaffettino #coppia Tweet live su X

Lo sapevi che puoi trovare l’energia e i prodotti di Enel nei negozi MediaWorld? Luce, gas, fibra, e tante soluzioni per la casa. Scopri lo store MediaWorld più vicino a te e vieni a trovarci! https://bit.ly/MediaWorld_XH Tweet live su X