Tifoso colpisce accidentalmente Ronaldo lui reagisce così

Un incidente inatteso scuote la vigilia della semifinale di Nations League: un tifoso, in modo accidentale, colpisce Cristiano Ronaldo allo stinco. Ma il campione portoghese, esempio di professionalità e passione, non si lascia scappare nemmeno una smorfia e conquista il cuore dei tifosi con un sorriso e un selfie. La sua reazione d’altri tempi dimostra ancora una volta perché è uno dei grandi del calcio mondiale. La sua tenacia e umanità sono un esempio per tutti.

Piccolo incidente per Cristiano Ronaldo a poche ore dalla semifinale di Nations League contro la Germania. Il fenomeno portoghese è stato colpito accidentalmente allo stinco da un tifoso su una sedia a rotelle, ma l'ex Real ha continuato a sorridere e ha concesso un selfie al suo fan (Instagram@sport1news).

Champions League, Cristiano Ronaldo colpisce una steward: si scusa e le regala la maglia