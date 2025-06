Ti volevo a gennaio ma ti prendo ora | Conte torna sul suo pallino | Pronto un bonifico da 30 milioni

Dopo il trionfo e la conquista dello Scudetto, il futuro di Antonio Conte si infiamma ancora di più. La sua determinazione e ambizione sono chiare: non si ferma qui. Sette giorni di attesa, ma alla fine i fatti parlano chiaro. E ora, con un bonifico da 30 milioni pronto a consolidare il suo progetto, il tecnico fa capire che il Napoli è solo all’inizio di una nuova grande avventura.

Dopo lo Scudetto e la permanenza a Napoli, il tecnico detta la linea: caccia ad un giocatore, occhi su altri quattro profili. Le voci di un addio si rincorrevano da giorni, ma ora la conferma è ufficiale: Antonio Conte resta l'allenatore del Napoli. Il tecnico salentino ha scelto di non interrompere il proprio percorso in azzurro, proprio dopo aver firmato uno dei più grandi capolavori della sua carriera: lo Scudetto 202425. Un'impresa straordinaria, la quinta in carriera per lui, ottenuta con la terza squadra diversa dopo Juventus e Inter.