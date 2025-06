This is Wonderland - Il Parco delle Fiabe arriva a Napoli con ' Pinocchio Back to Wood'

Napoli si prepara a trasformarsi in un regno magico con "This is Wonderland - Il Parco delle Fiabe"! Dal 14 giugno, l'incantevole avventura di "Pinocchio, Back to Wood" catturerà l'immaginazione di famiglie e bambini. Con oltre 1,5 milioni di visitatori già conquistati, il parco promette di far rivivere la magia delle fiabe tra emozioni e sorprese. Non perdere l'occasione di riscoprire il fascino dei racconti che ci hanno fatto sognare

Dopo aver conquistato oltre 1,5 milioni di visitatori, This is Wonderland - Il Parco delle Fiabe, approda a Napoli con Pinocchio, Back to Wood, pronta a stupire grandi e piccoli. Dal 14 giugno, presso Mostra D’Oltremare - Laghetto di Fasilides, prende vita Pinocchio, Back to Wood, un percorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - This is Wonderland - Il Parco delle Fiabe arriva a Napoli con 'Pinocchio, Back to Wood'

Argomenti simili trattati di recente

Wonderland e Rai Cultura svelano il Torino noir: da Cibolla alla rapina di via Nizza - Wonderland e Rai Cultura svelano il Torino Noir, un’immersione nelle storie oscure della città, da Cibolla alla rapina di via Nizza.

Segui queste discussioni su X

Weekend da record a #Rimini, con un ponte che ha regalato numeri da Ferragosto e dato il via all’estate tra eventi e benessere. E ora un giugno molto vivo con Vele al Terzo, This is Wonderland, dal 6 giugno a Miramare e Cento giorni in festa: https://riminitu Tweet live su X

L'ITALIA IN DIGITALE NEWS / PIEMONTE IN DIGITALE RADIO DAB - MUX MEDIA DAB (PIEMONTE) B: INSERITI 3NGINE E RADIO BUON CONSIGLIO, NUOVO LOGO PER RADIO GOLD WONDERLAND, ELIMINATO IL CANALE TEST. https://litaliaindigitale.i Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un parco da favola. Sbarca a Miramare. Alice in Wonderland

Da msn.com: Dal 6 giugno spettacoli e attrazioni ogni giorno fino a ottobre insieme alla Regina di Cuori, al Brucaliffo, attori e acrobati.

Napoli si trasforma nel regno delle fiabe: arriva “This is Wonderland – Pinocchio, Back to Wood”

Scrive pupia.tv: Dopo aver incantato oltre 1 milione e mezzo di spettatori in tutta Italia, This is Wonderland – Il Parco delle Fiabe fa tappa a Napoli con una nuova ...

Alice – Lost Inside You: il parco apre a Miramare il 6 giugno

Si legge su newsrimini.it: This is Wonderland - Il parco delle Fiabe approda a Rimini con Alice – Lost Inside You. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arriva anche la data ufficiale: sarà aperto dal 6 giugno fino al 5 otto ...